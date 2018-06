Liz Hurleyová jí jen jednou denně

A tak zatímco dříve si mohla dopřávat, co hrdlo ráčí, a na její postavě se to příliš neprojevovalo, dnes si musí přísně hlídat, na čem si pochutná. Oproti dřívějšku hlavně musí chodit spát hladová.

Jediné jídlo během dne, o němž se dá mluvit jako o jídlu v pravém slova smyslu, je pouze brzká večeře. Pouze ta odpovídá velikostí klasickému jídlu. Aby nepřibrala, nahrazuje snídani miniaturní porcí čehokoliv, především zrní v jakékoliv podobě, na obědy si příliš nepotrpí, a vedle večeře si během dne dopřeje pouze banán nebo šest hrozinek.

"Dodržuji jednoduchou, starou nízkokalorickou dietu - po páté hodině prostě už nejím," uvedla Elizabeth Hurleyová, pro níž se noční můrou stal moment, kdy po porodu musela zhubnout pětadvacet kilogramů.

"V tu chvíli se ve mně odehrával skutečný boj," přiznala herečka, která dnes při své výšce 175 centimetrů váží 48 kilogramů.

Dietu je ovšem odhodlaná opět podstoupit, protože zatoužila po dalším dítěti, které by si ráda pořídila se svým milencem, indickým obchodníkem Arunem Nayarem. "Jsem si jistá, že i Damian by měl rád někoho, s kým by si mohl hrát," míní Elizabeth Hurleyová.