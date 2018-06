Liz Hurleyová je baculatá a šťastná

Z Liz, která téměř celý svůj dospělý život vážila kolem 54 kilogramů,je teď úplně nová žena. "Je ze mě baculka, ale ještě nikdy jsem se sama sobě tolik nelíbila. Kdybych teď ale měla předvádět módu, tak snad jedině pro plnoštíhlé," prozradila budoucí maminka.

"Jakmile jsem zjistila, že jsem těhotná, okamžitě jsem přestala kouřit, pít alkohol a kávu. Za to si ale dopřávám všechno, na co mám chuť. Celý život jsem si musela dávat pozor na to, co jím. Ale teď, když si můžu zajít do cukrárny bez výčitek svědomí, je to pro mě takový malý zázrak," svěřila se Liz.

Po porodu se Liz chystá zhobnout a vrátit se ke své původní postavě. "Teď ale na špenát a přírodní rýži myslet nehodlám. Jsem těhotná a tak si užívám," dodala Liz na závěr.