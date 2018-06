Liz Hurleyová čeká druhé dítě

10:31 , aktualizováno 10:31

Sourozence svému synovi Damianovi se podle britských novin The News of the World rozhodla pořídit britská modelka a herečka Liz Hurleyová. Jeho otcem je multimilionář Arun Nayar a dítě se má narodit v únoru. Zda to bude chlapeček nebo holčička, se zatím neví.