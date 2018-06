Liz Hurleyová a Hugh Grant se rozcházejí

Během bouřlivého vztahu překonal slavný pár Liz a Hugh nejednu krizi. Největší z nich patrně propukla poté, co byl Grant v roce 1995 v Los Angeles na hollywoodském Sunset Boulevardu přistižen v BMW s prostitutkou Divine Brownovou při orálním sexu.Dvojice byla zatčena a jejich fotky obletěly svět. Rozhořčená Hurleyová se potom sice v jednom interview svěřila, že by si Hugh za to zasloužil výprask bičem, ale nakonec mu k údivu okolí velkoryse odpustila. Nejhlavnějším důvodem byl pochopitelně byznys. Grant byl znám jako hvězda filmu Čtyři svatby a jeden pohřeb a při filmových premiérách a na různých společenských akcích patřili Liz a Hugh vždy k nejlákavějším soustům pro fotografy.Právě na premiéře komedie Čtyři svatby a jeden pohřeb v roce 1994 zastínila Hurleyová hlavního hrdinu filmu Granta, když se objevila v legendárních černých šatech od Versaceho s hlubokým výstřihem a velkými spínacími špendlíky na boku. Při londýnské premiéře úspěšného filmu Notting Hill přitáhla Hurleyová v další ze svých odvážných rób větší pozornost než Grantova filmová partnerka, superhvězda Julia Robertsová.Od incidentu v Los Angeles si na veřejnosti tento pár udržoval image zlaté dvojice, ve skutečnosti to však bylo více méně profesionální partnerství. "Liz přiživuje tento mýtus, protože jsem její výtvor. Myslí si, že čím víc jsem oblíbený, tím je to lepší pro byznys,"přiznal už před časem Grant. Jejich profesionální vztah bude svým způsobem pokračovat i nadále, protože společně vlastní firmu Simian Films.Hurleyová má koncem toho měsíce přijet do New Yorku, aby tam natočila nový film s komikem Dennisem Learym. Hugh Grant zase natáčí film podle knižního bestselleru Deník Bridget Jonesové od britské spisovatelky Helen Fieldingové.