Liz Hurley následuje módní trendy, nenosí podprsenku

, aktualizováno

Britská herečka a modelka Elizabeth Hurley se zahalila od hlavy až k patě do indického sárí, přesto nechala na očích to, co mělo zůstat skryto. Buď se herečka inspirovala modely Francise Montesinose, který v Madridu ukázal, že podprsenky jsou out, nebo se jí povedl pěkný trapas.