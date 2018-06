Liz bojuje o manžela své přítelkyně

Až potud by to byla obyčejná historka, kdyby ovšem Valentina neprohlásila, že se rozvádět nemíní a je rozhodnuta "zaběhnutého" manžela vrátit k rodině.



Paradoxní je, že to byla právě Valentina, která před čtyřmi měsíci Liz, tenkrát ještě svou přítelkyni, se svým manželem seznámila.



"Arunova milostná pletka je typickým úletem po sedmiletém manželství. Liz Hurleyová musí pochopit, že je tu úplně přebytečná a jít stranou," prohlásila Valentinina matka Anne Maria.



Se svou nynější manželkou se Nayar seznámil před jedenácti lety v Miláně. Po čtyřech letech se vzali. Valentina a Liz mají mnoho společných známých, takže jejich duel o jednoho muže je ostře sledovaný.



Rozvodové řízení má probíhat v Bombaji a může se táhnout několik let. "Bude zajímavé sledovat, jak dlouho bude Liz Hurleyová schopná čekat, než se s ní Arun bude moci oženit," poznamenali blízcí přátelé Valentiny Pedroni.



Šestatřicetiletá Liz Hurleyová plnila v posledních měsících stránky bulvárního tisku peripetiemi svého vztahu s americkým filmovým producentem Steve Bingem, s nímž má syna Damiana.



Liz Hurleyová