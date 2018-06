Livia Klausová miluje vínovou

"V oblibě mám všechny možné kalhoty a samozřejmě kostýmky. Kostýmek ale vždycky musí mít nějaký zvláštní detail, něco jiného, než klasickou klopu. Podpatky nosím nižší i vysoké. Ale co je zajímavé - vždycky jsem tvrdila, že si nikdy neobuju to, co nosí mladé dívky - takové ty ´křusky´. A dnes musím říct, že už vím, proč je nosí," popsala paní Klausová svůj módní styl.

Livie Klausová změnila i účes. Má teď o něco tmavší barvu. "Pomalu se blížím své vlastní barvě - a to byla černá. Ale změna je život. A já nedovedu říci, co všechno ještě přijde," podotkla paní Livia.

Veletrh módy Styl navštívila podle vlastních slov už mnohokrát, i když nestihla všech dosavadních devatenáct ročníků. "V Brně se mi líbí a módu si tady nenechám ujít. A co se týče přehlídky - byla úžasná. Zdálo se mi, že pro porotu bylo velmi těžké vybrat toho nejlepšího, protože každý z návrhářů byl svůj.

Mám vlastního favorita - nejvíce se mi líbil Petr Kalouda. Podle mého byl nejsilnější v rukopise. Určitě bych jeho modely poznala," řekla evidentně dobře naladěná Livia Klausová.