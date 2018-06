Livia Klausová... a kdo dál?

Startujeme k úspěchu!

Jak jsme vybírali? Žebříček nejvlivnějších žen jsme sestavili podle několika kritérií, především z odpovědí na následující otázky:



* Kteří politici jsou nejvlivnější? A koho mají za manželky?

* Které ženy se dostaly nejvýš v politice?

* Které stojí v čele významné instituce?

* Které ženy udělaly největší kariéru v byznysu?

* Které ženy nejvíc ovlivňují vkus veřejnosti?



FEJETON



Nejmocnější je Válová

Lívie Klausová nabízí svatební koláčky. Jadran Šetlík: Livia Klausová. Teď pracuji pro prezidenta, říká v rozhovoru pro MF DNES Livia Klausová. Manželka prezidenta Klause Livia přijala na zámečku v Lánech manželky velvyslanců v ČR. (23. dubna 2003) Manželka prezidenta Klause Livia přijala na zámečku v Lánech manželky velvyslanců v ČR. (23. dubna 2003) Livia Klausová při on-line rozhovoru se čtenáři iDNES. (6. května 2003) Livia Klausová při on-line rozhovoru se čtenáři iDNES. (6. května 2003) Livia Klausová při on-line rozhovoru se čtenáři iDNES. (6. května 2003) Manželka prezidenta Livia Klausová plete koše v dílně Domu na půl cesty v Praze, s jehož obyvateli a pracovníky se setkala 11. června. Italskou a francouzskou kuchyni, dům v Toskánsku, na sobě především barvu černou, to jsou například věci, které má ráda spisovatelka a publicistka Halina Pawlowská.

Co to znamená být první dámou? Může o sobě prezidentova manželka tvrdit, že je skutečně nejvlivnější ženou v zemi? Pokud vezmeme společenský žebříček, pak určitě ano.U Livie Klausové je však dost pravděpodobné, že kdyby se její muž nedal na politiku, udělala by jinou kariéru. S tím, jak Václav Klaus v kariéře stoupal, se z inženýrky ekonomie čím dál víc stávala oddaná manželka politika. Je přece podivné a zavání to střetem zájmů, když žena předsedy vlády zasedá v dozorčích radách velkých firem...Když v roce 1997 Václav Klaus končil jako premiér, Livia tehdy prohlásila: "Za tuto zemi se na to netěším, za svého muže se na to taky netěším, za sebe se na to těším." Netěšila se dlouho. Teď má na příští čtyři roky jasno, že nebude ničím jiným než "paní prezidentovou". A to obnáší večírky, cestování, charitativní akce. "Teď jsem v rukou instituce," komentovala svou pozici v rozhovoru pro Magazín DNES. V čem spočívá její vliv?Jistě, kamkoliv přijde, všichni se mohou přetrhnout - podle protokolu jí připadají největší výsady. Ale když by ji některý politik, úřad nebo firma naštvala a ona by jim chtěla veřejně zavařit, pozor, to nemůže! Do toho se prezidentova manželka nemá co míchat. Její předchůdkyně Dagmar Havlová to zkusila. Chtěla změnit zákon a vytvořit úřad, aby měla větší pravomoci. Pak žasla, jak se potázala se zlou. Tak náročnou a panovačnou první dámu národ nepřijal a pořádně ji strhal.Zkusme si představit dvě ctižádostivé šestnáctileté slečny se stejným snem: jednou budeme bohaté, slavné a mocné. Zatím spolu po večerech listují společenskými magazíny a pročítají rady, jak na to. Přitom se mohou dohadovat, co bude lepší. Vystudovat prestižní zahraniční univerzitu a trpělivě dělat kariéru v některé z velkých firem? Nebo se vykašlat na nekonečné roky na přednáškách, rovnou vstoupit do ODS či ČSSD a vyčíhnout, se kterým z politiků bude výhodné být za dobře, protože vedle něj je šance dostat se do parlamentu? A není nakonec nejjednodušší vdát za chlapa, který něco znamená? Osudy českých úspěšných žen naznačují, že každá z možností má něco do sebe.Z kamarádek nevýrazných politiků se nezřídka stávají vládkyně, před kterými se třesou bankéři i manažeři. Sice jsou v pozadí, ale vliv mají proklatě veliký. Říká vám něco jméno Milada Vlasáková? Tahle na blond odbarvená, pečlivě upravená dáma se přece často objevovala v televizních zprávách po boku ministra průmyslu a obchodu Miroslava Grégra. Znali se už z dob, kdy bývala bezvýznamnou úřednicí v severních Čechách a on regionálním politikem. Když se dostal do vlády, udělal z ní svou náměstkyni. A děly se věci!Přišla na valnou hromadu společnosti ČEZ a odvolala celé představenstvo a dozorčí radu. Stejný vítr udělala ve vedení plynárenského podniku Transgas. Od té doby měla pověst mimořádně mocné a obávané ženy. S Grégrovým pádem odešla z politiky, ekonomické funkce jí však zůstaly. Do stejné kategorie patří Barbora Snopková - asistentka bývalého ministra financí Ivo Svobody. Taková nenápadná paní s vysoko vyčesaným drdolem podle všeho pohazovala s milionovými sumami, jako by přepočítávala desetikoruny v bufetu. Teď čeká na soudní proces, protože čelí obvinění, že si z peněz notně ulívala pro sebe.Šedá eminence se říkávalo i Heleně Opolecké. Začalo to kamarádstvím s Janem Kavanem. Když se stal ministrem zahraničí, udělal z ní svou náměstkyni. A když získal post předsedy Valného shromáždění OSN, vzal věrnou náměstkyni do Spojených států. Což takhle zazářit v politice přímo? Není to tak těžké, jak by se mohlo zdát. "Ženy mají jednodušší vstup do politiky, ale pak to tam mají těžší," říká politolog Zdeněk Zbořil. Jasně, blonďatá pětadvacítka určitě na kandidátce upoutá pozornost voličů víc než její obtloustlý padesátiletý konkurent."Vezměte si, jak svého času enormně vzrostla popularita Petry Buzkové, i když politicky její výkony nebyly zase nijak významné," připomíná politolog. "Ženy, kterým se podařilo uspět v ekonomické sféře, jsou nepochybně zajímavější než političky. Mají ve svých oborech skutečně velký vliv, ale na veřejnosti jsou v podstatě neznámé." A v jednom směru to mají jednodušší. Na rozdíl od Hany Marvanové nemusí odpovídat na dotazy typu kdo je asi tatínek očekávaného potomka. Na rozdíl od Petry Buzkové můžou za dcerku platit statisícové školné, protože to je jen a jen jejich věc.Ostatně k tomu, aby se žena stala vlivnou osobností, není vždycky nutná kariéra v politice nebo byznysu. Tak třeba Halina Pawlowská. Nakonec jsme ji zařadili do naší top desítky, i když jsme nad ní váhali nejdéle. Ale ano! Která žena je tak známou a výraznou osobou showbyznysu? Moc jich už není. Vždyť každá její kniha je bestsellerem. Vydává a řídí dobře prodávaný společenský časopis.Má vlastní televizní talk show a pravomoc vybírat si do ní hosty. Na její Banánové rybičky se každý týden dívá okolo milionu tří set tisíc diváků, třikrát po sobě za něj dostala diváckou cenu TýTý za nejlepší televizní pořad roku. Objevit se v "Rybičkách" je věcí společenské prestiže. Zvláště před volbami produkci telefonují asistenti politiků a upozorňují, že pan ten a ten dosud nebyl pozván, přestože umí být tak vtipný...Úspěšným ženám se často říká kariéristky. Zpravidla to vyznívá hanlivě: když zvládá řídit velkou firmu, schvalovat zákony nebo rozhodovat složité soudní kauzy, určitě nemá čas na rodinu - no, chudák ten její! Tak tenhle názor neříkejte před odborníkem na partnerské vztahy, Miroslavem Plzákem. "Jen hloupý chlap nesnese vedle sebe úspěšnou ženu. V poslední době se v tomto směru hodně mění. Ten pocit, že pokud žena vydělává více než muž, je něco špatně, slábne. A všimněte si, že opravdu úspěšná žena má vedle sebe málokdy nějakého outsidera."prezidentova manželka59 letVe společenské hierarchii je první dáma odjakživa považována za nejvýše postavenou ženu v zemi, i když ve skutečnosti nic neřídí. Muži na ní oceňují, že vystupuje jako oddaná manželka, která stojí pevně při Václavu Klausovi za každé situace.premiérova manželka52 letMá vliv v podobném smyslu jako "paní prezidentová". Sice o ničem přímo nerozhoduje, ale ve společenském žebříčku je vysoce postavená. Lidem se na ní líbí, že se ani po přestěhování do Prahy nevzdala své práce knihovnice.ministryně zdravotnictví50 letJe vlivná nejen kvůli tomu, že řídí jeden z nejdůležitějších resortů, ale i proto, že je blízkou spolupracovnicí premiéra Špidly, se kterým si dobře rozumí. Snadno se jí vstává v pět a proslavené Špidlovy porady v šest ráno absolvuje s nadšením.ministryně školství37 letJejí moc spočívá v tom, že rozhoduje, jak se bude školství vyvíjet. Kromě toho řadu let obsazuje přední příčky v žebříčcích oblíbenosti jednotlivých politiků. Ženám se líbí, že zvládá kariéru i roli matky, mužům se líbí, protože je pěkná ženská.poslankyně41 letZískala sympatie veřejnosti. Kolegové v parlamentu z ní naopak mají obavy, protože nikdy není jasné, jak bude hlasovat. Když odmítla podpořit zvýšení daní, mnozí ji obvinili, že vyvolala vládní krizi. Říká se jí neřízená střela.spisovatelka48 letNepřehlédnutelná osobnost showbyznysu. Má vlastní televizní pořad, do kterého zve osobnosti, je šéfredaktorkou společenského časopisu a nejprodávanější českou spisovatelkou. Proslavila se tím, že si umí dělat legraci z čehokoliv včetně sebe.nejvyšší státní zástupkyně55 letZastává jednu z nejvyšších funkcí ve státě, šéfuje všem žalobcům. Má dohled nad všemi trestními kauzami, které jsou vedeny, může si o každé vyžádat detailní informace. Její moc tedy spočívá v tom, že velmi mnoho ví.místopředsedkyně Ústavního soudu55 letNejvýše postavená žena-soudkyně u nás. Ústavní soud má velké pravomoci - může rušit zákony a právní předpisy. Stručně řečeno, tahle nenápadná paní, kterou možná spousta lidí ani nezná, je nejdůležitější ženou v české justici.manažerka33 letKanaďanka, nejvýše postavená manažerka v Česku. Řídí Český mobil, který provozuje síť Oskar. Typ profesionální kariéristky, která má pod sebou třináct set zaměstnanců, ale zároveň bravurně zvládá rodinu a mateřství. Čím je výjimečná? Ukazuje, že to jde.ředitelka Novy40 letDonedávna pravá ruka Vladimíra Železného. Když jej nový vlastník televize odvolal, dostala se na jeho místo. Ovlivňuje vkus milionů lidí; televize, kterou řídí, je nejsledovanější. Podobný typ jako šéfka Oskara - všechno zvládne.Bývalá první dáma. Poté, co Václav Havel skončil ve funkci prezidenta, doprovází ho na soukromých cestách a věnuje se charitě ve své nadaci.U Václava Havla byla šéfkou odboru pro styk s veřejností Pražského hradu, měla vliv i na rozhodování o udělování milostí. Říká, že se hodlá dál věnovat práci v sociální a právní oblasti.Bývalá šéfka Českého statistického úřadu. Poté, co se úřad dopustil chyb, snesla se na ni taková kritika, že rezignovala. Ale neztratila se, hned začala vyučovat etiku a řízení.Donedávna ambiciózní předsedkyně představenstva plynárenského gigantu Transgas. V polovině července ji majitel firmy bez konkrétního důvodu odvolal. Zatím se neví, co plánuje dál.Nejmladší majitelka titulu Manažerka roku. Třicetiletá slečna jej získala loni za úspěšnou kariéru v největším českém hotelu - Top hotelu Praha. Pod jejím vedením se z něj stal čtyřhvězdičkový hotel s roční tržbou 270 milionů korun. Po hotelové škole tam začínala jako recepční.Jedenadvacetiletá osobní asistentka Václava Klause. Ozvala se na inzerát, že sněmovna hledá sekretářky, a přidělili ji Klausovi. Když se stal prezidentem, vzal ji s sebou na Hrad. Nyní je jeho nejbližší spolupracovnicí. Pohybuje se v nejvyšší politice - to by mohla být výhoda pro další postup v kariéře.Nejmladší poslankyně parlamentu. Dostala se do něj v jedenadvaceti při loňských volbách za KSČM. Na veřejnosti se příliš neukazuje. Hlasuje o důležitých rozhodnutích, má přístup k významným informacím, což může v budoucnosti dobře využít.Uspořádali jsme anketu mezi známými muži různých profesí, které tři ženy považují za nejmocnější na světě. Přinášíme jejich odpovědi.1) Socha pohody, 2) Eliška Válová z Křeslic, 3) desátnice Jessica.1) Viktorie (neřeknu, jestli královna, moje žena nebo paní Schpeedlová), 2) lady Diana, 3) Eliška Válová z Křeslic.1) No, asi Dáda Patrasová, 2) Eliška Válová z Křeslic, 3) ta indická prezidentka nebo královna, ale méno sem zapomněl, asi Dalajlama.1) Eliška Válová z Křeslic (další pořadí odmítl uvést, aby někoho neurazil).1) Eliška Válová z Křeslic, 2) John Lennon, 3) Dolly Buster.1) Mrnála Víšvepandová, 2) Dolly Buster, 3) Eliška Válová z Křeslic.Přes rozdílné sociální zázemí, obor, a přiznejme si, i inteligenci mají tito muži společné jedno: všichni jmenovali Elišku Válovou z Křeslic. Za ní se s velkým odstupem umístila Dolly Buster. Paní Válovou jsme navštívili a ona svolila k exkluzivnímu rozhovoru.Podle naší ankety jste nejmocnější ženou na světě.Vím o tom.Jaký je to pocit být nejmocnější ženou?Dneska není moc to co dřív. Kdekterá miss dostane pět milionů, když se svlékne. Já normálně pracuju osm a půl hodiny u drůbeže.To se nenajde ani nějaký sponzor?Sponzoři jsou plaší. Moc dneska netáhne. Jednala jsem s nějakou mlékárnou, ale jednání ztroskotala.Na čem?Odmítla jsem říci, že jsem mocná díky osvěžujícím vlastnostem jogurtu Pacholík.To chápeme.Ale manžel ne. Pět let před důchodem přišel o práci a teď je mu každá koruna dobrá. Tak mě zbil jako hada.Vás? Nejmocnější ženu světa?Neříkala jsem vám, že moc dneska nikoho nezajímá?Řada vlivných mužů si vás ovšem velmi váží. Čemu přikládáte to, že zůstáváte doma nepochopena?Mocný člověk je strašně osamělý. Druzí se ho bojí, a tak mu to dávají sežrat, když jen trochu mohou.A neuvažovala jste někdy, že byste se části té své moci vzdala, žila normálním šťastným životem?Zbláznil jste se? Na světě není nic krásnějšího než moc!text