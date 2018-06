Liv Tylerová skončila s drogami a pitím

Matka Bebe Buellová, bývalá hvězda časopisu Playboy a ctitelka alkoholických drinků, dceru naopak dokonale zasvětila do života luxusní prostituce a pornografie.



"Život s rodiči byl opravdu za trest. Jsou šílení. Častokrát se mnou zacházeli jako s dospělou a já tolik chtěla být ještě dítětem," zavzpomínala Liv na své dětství.



"Matka pózovala nahá pro Playboy a otec byl mnoho let závislý na heroinu. Užíval kokain na večírcích magazínu Penthouse a kurvil se tam s modelkami. Oba žili nekonvenčním životem, který jim přerostl přes hlavu. Byly to bizarní časy, na které nerada vzpomínám. Byli jsme nenormální rodina. Ale v poslední době se začíná všechno měnit. Vím, že mě mají oba rádi. Naučila jsem se jim navíc odpouštět jejich výstupy, což mnoho lidí v mém věku ještě nesvede," pokračovala herečka.



"Neudělala jsem ani polovinu takových šíleností, jako moji rodiče, ale přesto vím, že už bych měla přestat. Nehodlám stát každý měsíc před soudem a cítit se hrozně poníženě. Je konec s rebelstvím. Vydělávám teď pěkné peníze a jsem taky docela slavná, tak na sobě začnu pořádně pracovat. Rozhodně dávám ruce pryč od drog a alkoholu, protože to je cesta do pekla," prozradila Tylerová.



Otec jí prý názorně ukázal, jak by taky časem mohla dopadnout. "Kvůli mamince jsem se s ním nemohla do svých deseti, kdy prožíval léta největší drogové závislosti, vůbec vídat. Pak mi ale všechno popravdě vyprávěl. Hodně si spolu poslední dobou rozumíme. I přesto, že mi matka hodně dlouho tajila, kdo je mým skutečným otcem. Zřejmě kvůli tomu k němu teď mám blíž, než k ní," dodala Liv.