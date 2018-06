Liv Tylerová je podruhé těhotná, dítě čeká s fotbalovým agentem

Herečka poslední dobou nosila volné šaty a zakrývala si bříško. Podle zahraničních médií je ve čtvrtém měsíci. Tylerová si vždy přála mít velkou rodinu.

„Doufám, že budu mít více dětí. Stoprocentně to plánuji. Kdyby k nám přilétl čáp, byla bych šťastná. Chtěla bych mít 20 dětí,“ řekla herečka listu Sunday Telegraph.

O svatbě ale zatím neuvažuje. „Je zajímavé, co se stane po třicítce. Už nejste ve fázi princů a žili šťastně až do smrti. Je to jiný stupeň přijetí a uskutečnění reality lásky a vztahů. Navždy je dlouhá doba,“ dodala.

Liv Tylerová byla pět let vdaná. S rockerem Roystonem Langdonem se rozvedla v roce 2008 a mají spolu syna Mila (10).

Dave Gardner v minulosti chodil se zpěvačkou Ritou Orou a modelkou Kelly Brookovou. Byl ženatý s Davinií Taylorovou, s níž má syna Greye (7).