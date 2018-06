Liv Tylerová je od loňského rozchodu stále na dně

"Není nic horšího než mít zlomené srdce a být nemocný láskou. Je to jako fyzická nemoc. Týdny se z toho snažíte dostat a myslíte si ´Jsem OK, cítím se líp´ a pak najednou, jako rána z čistého nebe, vás to hodí zpátky," říká Liv.

Herečka, která má s Roystonem čtyřletého syna jménem Milo, hodně spoléhá na své přátele, kteří se jí snaží pomoct dostat se z rozchodu.

"Najednou zjistíte, kdo jsou opravdu vaši přátelé. Když jsme se s Royem rozešli, Bobby se ke mně doslova nastěhoval a pomáhal mi se z toho všeho vzpamatovat. Další moje blízká kamarádka, Victoria, je právě teď se mnou v Los Angeles," prozradila Liv.



Liv Tylerová s manželem a synem v době, kdy rodina ještě fungovala.

Jednatřicetiletá herečka vzpomíná, že nejtěžší část rozchodu byla, když se od ní baskytarista kapely Spacehog stěhoval.

"Nejtěžší část je, když vás opouštějí. Tahle situace také přináší spoustu otázek - najednou cítíte, že jste selhali, a ptáte se, jestli je chyba ve vás. A sami od sebe neutečete - musíte se s tím vyrovnat," tvrdí dcera slavného frontmana kapely Aerosmith Stevena Tylera.