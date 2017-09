Tylerová: Chtěli jsme rodinu, tak se nám svět točí okolo dětí

14:20 , aktualizováno 14:20

Herečka Liv Tylerová (40) se s manželem Davem Gardnerem odstěhovala do Londýna, kde žije život, který by si ještě před pár lety nedokázala představit. Vše je podřízeno dětem a herectví teď pro ni není prioritou. Dokonce uvažovala nad tím, že by s herectvím na pár let úplně přestala.