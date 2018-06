Liv Tylerová chce pod kudlu

"Jsem si jistá, že mě to čeká," řekla magazínu Allure dcera zpěváka Aerosmith Stevena Tylera a modelky Bebe Buellové, která 1. července oslaví třicítku. "Zvlášť když víte, co s vaším tělem udělá narození dítěte."

"Snažila jsem se po porodu dostat zpátky do formy, chodila jsem do posilovny i dvakrát denně, ale to nestačí," dodala herečka, která právě dokončila natáčení thrilleru The Strangers.

Je vidět, že Liv, jejíž syn Milo přišel na svět v prosinci 2004, bere svůj nadstandardní půvab vskutku zodpovědně. Snad z ní nebude druhá Cher, jejíž tělo je ze 70 procent složené z vody (jako u většiny z nás) a z třiceti silikonem (jako u málokoho z nás).

Tvář značky Givenchy evidentně není po tatínkovi, který nechal přírodu (a několik tun drog), aby z jeho obličeje udělala nejvyžilejší masku hned po Keithu Richardsovi.

"Nikdy jsem neměla moc proti čemu se bouřit," svěřila se herečka. "Mí rodiče byli až moc cool. Co jsem mohla dělat? Vykouřit tajně jointa a jít o víkendu na rockový koncert? Vždyť to bylo u nás doma na denním pořádku. Já jsem spíš typ zodpovědného strašpytlíka." Z doktorů strach každopádně nemá.