Liv Tylerová randí s nejlepším přítelem Davida Beckhama

Dvojice se dala dohromady v červenci a údajně je seznámila topmodelka Kate Mossová. „Dave a Liv jsou šíleně zamilovaní. Pohybují se ve stejných kruzích, protože Dave často chodí ven se partou, v níž je Kate a Stella McCartney,“ řekl zdroj listu The Sun.

Až nyní si Tylerová s Gardnerem společně vyrazili na oslavu jejich kamaráda. Při odchodu z restaurace se drželi za ruce a nechali se vyfotit.

Herečka si přitom loni postěžovala, že mužům nerozumí a nemůže najít toho pravého. „Muži jsou pro mě trochu záhadou. Jsou jako návštěvníci. Navštěvují můj život. Jsem vždy překvapena, když se tam nějaký objeví,“ prohlásila.

Liv Tylerová byla pět let vdaná. S rockerem Roystonem Langdonem se rozvedla v roce 2008 a mají spolu syna Mila (10). „Mít syna je pro mě velkou věcí, protože je to nejvážnější, nejzdravější a nejpevnější vztah s mužem, co jsem kdy měla,“ řekla herečka.

Dave Gardner v minulosti chodil se zpěvačkou Ritou Ora a Kelly Brookou. Byl jednou ženatý a má syna.