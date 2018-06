Liv si chce zkusit sado-maso

Její zájem vyslyšel poducent Mark Mori, který vlastní práva na životní příběh Pageové. Není to tak dávno, co o tento námět měl také zájem režisér filmu Gangs of New York Martin Scorsese.

"Liv Tylerová je touto rolí stále více nadšena. Když jsem ji potkal poprvé, Liv mi řekla: Narodila jsem se kvůli tomu, abych si zahrála Betty Pageovou. Nyní se spolu pokoušíme vylepšit scénář. Měl by být hotov už velmi brzy," uvedl Mark Mori.

Oficiální životopisec Pageové je s obsazením Tylerové spokojen. "Je to herečka, která chápe závažnost té epochy. Není třeba jí nic učit, ona to všechno zná," poznamenal.

Není známo, zda nenarážel na rodinné poměry, v nichž Liv Tylerová vyrůstala. Loni herečka, známá také z filmu Svůdná krása, prohlásila, že končí s drogami. Přiznala, že vedle svého otce Stevena Tylera, frontmana známé skupiny Aerosmith, žila v prostředí přesyceném drogami a alkoholem. Matka herečky Bebe Buellová, bývalá hvězda časopisu Playboy, Liv prý zase zasvětila do života luxusní prostituce a pornografie.