VIDEO: Liška a Révai se společně ocitli v nebi

Karamboly na cestách, vstřícní a zvídaví místní obyvatelé, cudné Gruzínky a krásné Arménky. To je jen malý výčet toho, co si expedice Moto Cestou Necestou zažila na Kavkazu. Při obdivování krás přírody si Liška i Révai někdy připadali jako v jiném světě.

"To je tak krásný, tak nádherný," rozplýval se Jan Révai nad údolím Tušetie, které leží na severovýchodě Gruzie.

"Nádhera! To se ani nedá dojet. Člověk prostě musí pořád zastavovat a dívat se. Jsme v nebi," přidal se také Pavel Liška.

Expedice z Gruzie zamířila zpátky do Česka. Herci s dalšími členy výpravy za dva dny přejeli celé Turecko a vyrazili z Istanbulu do Řecka. Pak se přesunuli do Bulharska, odkud se v neděli ráno vrací domů letem Burgas - Praha.