Rozvod Elvisovy dcery. Jen na právníky dá manželovi sto tisíc dolarů

Zatím poslední soud trval jen 20 minut. Lockwood požadoval skoro půl milionu dolarů na pokrytí minulých i budoucích výdajů v souvislosti s rozvodem a zajištěním péče o děti. Pár má devítiletá dvojčata Finleyho a Harper. Soud mu však jako náhradu za právní výlohy přiznal jen 100 tisíc.

Kytarista prostřednictvím svého právníka Jeffa Sturmana svoji manželku označil za lhářku. „Tvrdí, že má každý měsíc výdaje 125 tisíc dolarů. Ale zároveň přiznává jen 100 tisíc příjem. Tak kde bere všechny ty ostatní peníze?“ ptá se Lockwood.

Advokát Lisy Marie Gary Fishbein označil požadovanou částku za naprosto nadhodnocenou. Jako protinávrh nabízel kompenzaci 40 tisíc dolarů.

Soudní bitva o peníze trvá už několik měsíců. Lockwood během ní obvinil svou manželku, že před ním úmyslně skrývá bohatství. Podle soudních spisů vydělává Lisa Marie Presleyová 4,2 milionu dolarů ročně. Většinou jde o peníze ze svěřeneckého fondu, který pro ni založil otec. Lisa Marie naopak v soudních dokumentech tvrdí, že má pouze dluhy v řádech milionů. Jen na daních údajně dluží 10 milionů dolarů.

V únoru navíc podala žalobu na svého bývalého obchodního manažera Barryho J. Siegela. Obvinila ho z toho, že promrhal asi 100 milionů dolarů z jejího svěřeneckého fondu a nechal jí na něm údajně jen 14 tisíc. Siegel však odpověděl také žalobou, ve které tvrdí, že Presley zlikvidovala celé jmění sama, hlavně kvůli svým „nekontrolovaným výdajům“.

Peníze za udržení životního stylu

Lockwood, který je čtvrtým manželem zpěvačky, nyní u soudu prohlásil, že byl úplně vyloučen z luxusního života, jaký vedla jeho žena. Dále uvedl, že měl na svém bankovním účtu jen 435 dolarů a vydělával si 20 až 25 dolarů za hodinu jako opravář kytar na částečný úvazek a hudebník.

Také tvrdí, že má asi 50 tisíc dolarů dluh na kreditní kartě a právníkům dluží dalších skoro 300 tisíc dolarů. Chce tak po své ženě nejen pokrytí těchto výdajů, ale také zabezpečení do dalších let. Žádá 263 tisíc dolarů ročně, které by mu zajistily odpovídající životní styl.

Vše závisí na soudech. Pár podepsal smlouvu v roce 2007, kdy už byli manželé. Teď půjde o to, zda bude smlouva uznána jako platná. Mimo jiné se v ní píše, že ani jedna ze stran nemá nárok na žádné peníze, pokud by manželství skončilo. Lockwood však tvrdí, že byl k podpisu donucen a že proto smlouva neplatí. Soudce dal oběma šanci na mimosoudní vyrovnání.

Lisa Marie Presley je počtvrté vdaná. Jejím manželem byl nejprve herec a hudebník Danny Keough, se kterým se rozvedla v roce 1994. Ve stejném roce si vzala zpěváka Michaela Jacksona, manželství vydrželo jen dva roky. V letech 2002 až 2004 byl jejím manželem herec Nicolas Cage. Michaela Lockwooda si vzala v roce 2006.