Lisa Kudrowová učí chudé v LA

Se společností Inner City Arts jezdí diva přímo do terénu a snaží se kluky a dívky zpravit alespoň o základech ze světa hudby, tance, výtvarného umění a dramatu.

Ačkoli má herečka z práce mezi mladými lidmi radost a věnuje se jí se značným zaujetím, nepovažuje se za vůdčí osobnost. "Dělá se tu spousta věcí. Já pomáhám ve skutečnosti jen s poezií. Jsem tady rovnocenný partner, žádná hvězda. Pro mnohé věci nemám nadání a nevidím do nich," tvrdí Lisa o svém poslání ve vzdělávací skupině.



Přestože je Kudrowová asi nejslavnější tváří v týmu, sama zdůrazňuje, že její přítomnost není reklamním tahem. Tuto práci totiž dělala ještě dříve, než vyhrála konkurz na roli v Přátelích. "Když jsem se rozhodla pro tuto dobročinnou akci, seriál Přátelé se teprve rozbíhal a tehdy mě nikdo neznal. Děti jsou navíc příliš malé na to, aby seriál sledovaly. Cítím svůj pozitivní vliv v něčem jiném. Vnímají mě jako člověka, který dělá i jiné věci a přitom je jejich učitelem. Nejsem typickou učitelkou ze školy a to se mi na téhle práci líbí," vysvětluje slavná hollywoodská hvězda své kantorské odhodlání.







