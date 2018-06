Kudrowová o pokračování Přátel: Nechci vidět znuděné lidi středního věku

„Nemyslím, že se to stane. Bylo by to vtipné, ale o čem by to bylo? Na seriálu se nám nejvíc líbilo, že postavy měly po dvacítce a byly jako rodina. Ale teď mají vlastní rodiny. Na co bychom koukali?“ řekla Kudrowová v pořadu Today.

Když jí moderátorka Savannah Guthrie řekla, že jsou Přátelé zřejmě jako ostatní lidé znudění a ve středním věku, herečka odpověděla: „Správně. Nechci se koukat na sebe.“

Lisa Kudrowová připustila, že v minulosti po skončení seriálu měli kolegové problém se sejít. Většinou se potkaly jen představitelky Rachel, Phoebe a Moniky. Při loňské oslavě režiséra Jamese Burrowse zase chyběl Chandler (více zde).

Kudrowová prozradila, že se jim přece jen s Courteney Coxovou, Jennifer Anistonovou, Davidem Schwimmerem, Mattem LeBlancem a Matthewem Perrym podařilo sejít. „Sešli jsme se. Soukromě, na večeři. Byla to opravdu zábava! Bavili jsme se, bylo to k popukání. Smáli jsme se nonstop,“ prohlásila.

Poslední díl kultovního seriálu Přátelé se vysílal 6. května 2004, v Česku s půlročním zpožděním. Vyvrcholení osudů šestice přátel k televizím jen v Americe tehdy přitáhlo přes 52 milionů diváků.

Přátelé v roce 1994 v seriálu a v roce 2016 na oslavě režiséra Burrowse, kde ovšem chyběl Chandler.

Když natáčení v roce 1994 začínalo, brali herci 22 500 dolarů za díl, s rostoucí popularitou i zisky studia se odměna postupně zvýšila. V deváté a desáté sezoně si tak každý z herců, kteří o honorářích vyjednávali společně, přišel už na milion dolarů za epizodu. A televizi se to stále vyplatilo, inzerenti totiž byli ochotní zaplatit za půlminutovou reklamu až dva miliony dolarů. Na druhou stranu však byly honoráře jedním z důvodů, proč Přátelé po desáté sezoně skončili.