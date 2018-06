Plastik se příliš bojím, lepší je usmívat se, míní Lisa Kudrowová

„Příliš se bojím botoxu, výplní či plastické chirurgie. To neznamená, že to nikdy neudělám, ale všechno mě to moc děsí. Myslím, že každý je krásný, když se usmívá. Takže se snažím být šťastná,“ řekla Kudrowová magazínu Glamour.

Herečka ale v minulosti už podstoupila jednu plastiku, která jí prý změnila život. V 16 letech jí upravili veliký nos, kvůli němuž si připadala odporná.

„Proměnila jsem se z ošklivky v mé mysli v neošklivku. Udělala jsem to léto před odchodem na novou střední školu. Takže tam byla spousta lidí, kteří nevěděli, jak odporně jsem předtím vypadala. To byla dobrá změna,“ citoval herečku list Daily Mail.

Přestože seriál Přátelé skončil už před deseti lety, lidé v ní stále poznávají bláznivou blondýnku. V soukromém životě prý ale tak bláznivá jako Phoebe není. Třeba o panenství prý přišla až o svatební noci, když jí bylo 32 let. V roce 1995 se vdala za Michela Sterna a mají šestnáctiletého syna Juliana.

„Když jsme se s Michelem rozhodli vzít, věděli jsme, že si neslíbíme lásku na věčné věky, ale slíbili jsme si, že budeme pracovat na jakémkoliv problému, který přijde. Zavázali jsme se, aby naše manželství fungovalo. Ukázalo se, že když spolu něco přežijete, vznikne pouto a láska má jiný rozměr. Ale nechci to zakřiknout, jsem pověrčivá!“ dodala.