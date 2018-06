Lisa Kudrowová: I když se s holkami dlouho nevidíme, vždy je to zábava

„Bylo to opravdu zábavné, bylo skvělé potkat se. Musela jsem vidět prsten,“ řekla Kudrowová magazínu US Weekly, čímž narážela na nedávné zásnuby Courteney Coxové s hudebníkem Johnnym McDaidem (podrobnosti zde).

Zasnoubená je také Jennifer Anistonová, kterou herec Justin Theroux o ruku požádal v roce 2012 (více zde).

Letos od premiéry seriálu Přátelé uplynulo už 20 let a před deseti lety se odvysílala jeho poslední část (jak vypadají herci po letech, se podívejte zde). Seriálové kamarádky Phoebe, Rachel a Monica však k sobě mají blízko i po tak dlouhé době. Anistonová je navíc kmotrou dcery Coxové Coco.

„Je to opravdu zábava. S těmi lidmi jsem strávila deset let každý den a nezáleží na tom, kolik času uplynulo, nebo jak dlouho jsme se neviděli,“ dodala seriálová Phoebe.

Setkání po letech se ale nakonec neobešlo bez nehody. Anistonové řidič ve snaze vyhnout se paparazzi naboural a poškrábal přední a zadní dveře hereččina nového auta.

Přestože se v minulosti už několikrát objevily spekulace o oživení Přátel, většina herců to nevidí reálně. Podle Jennifer Anistonové by se lidé na ně nechtěli dívat a stejný názor má také Matt LeBlanc alias seriálový Joe.

„Myslím, že nejlepší je představovat si, co hrdinové dělají nyní, než se na to koukat. Nikdo nás nechce vidět jako čtyřicátníky. Joey, který se stále snaží uspět jako herec. To by bylo jen smutné," míní LeBlanc.



Matthew Perry, Jennifer Anistonová, David Schwimmer, Courteney Coxová, Matt LeBlanc a Lisa Kudrowová v seriálu Přátelé (1994)

Jak dodala Courteney Coxová, problémem by bylo dát dohromady kompletní sestavu herců.

„Něco vám řeknu. Je to šest Přátel a já jsem se snažila deset let zorganizovat společnou večeři. Nepovedlo se. Umím si představit, že holky přijdou, možná Matthew Perry. Matt LeBlanc to nedávno zrušil na poslední chvíli,“ prohlásila herečka v Show Davida Lettermana.

Dívali byste se na nové pokračování Přátel?