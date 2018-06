Mám chuť je nakrmit, říká lyžařka Vonnová o hollywoodských herečkách

"Bylo těžké jít na ples s lidmi, kteří večeří jen salát a dietní colu. Není příjemné být v místnosti plné žen, které váží o polovinu méně," přiznala Vonnová v rozhovoru pro SELF magazín.

Jejich hubenost jim však nezávidí a myslí si, že není zdravá. "Většina z nich je vyhublá a přitom tučná. Mají víc celulitidy než jiní," prohlásila lyžařka, která je přesvědčená, že je zdravější vydatně jíst a sportovat. "Mám vždy pocit, že bych jim měla dát cheesburger. Je sexy a krásné být silná."

Vonnová kvůli zranění kolene přišla o olympiádu v Soči. Vyrovnat se s tím jí pomáhá přítel Tiger Woods. "Pomohl mi být trpělivá během léčby. Golf je hodně o trpělivosti. Řekl mi, že dostanu svou šanci, že to všechno ještě přijde," svěřila.

S Woodsem, s nímž se dala dohromady před rokem, je šťastná. "Funguje nám to. Nevím, co on se naučil ode mě, abych byla upřímná, ale posouváme se navzájem dál a pomáháme si, když jsme na dně," dodala.

Oba jsou vrcholoví sportovci a to se občas projeví. "Soutěžíme ve všem - v tenise, v ping-pongu, v tom kdo dřív vstane z postele. Já většinou prohraju, ale snažím se," dodala lyžařka.