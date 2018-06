Lindsay Lohanovou pustili z vězení, míří ale do léčebny

"Je to obvyklý postup. Pachatelé nenásilných činů bývají pro dobré chování propuštěni dříve, protože věznice jsou přeplněné," řekl ke zkrácení trestu Lohanové mluvčí šerifa v Los Angeles Steve Whitmore.

Z vězení herečku vyzvedli zaměstnanci protialkoholní léčebny, kde se zapojí do internátního rehabilitačního programu. Podle serveru TMZ se bude léčit ze závislosti na metamfetaminu, známého jako pervitin a navíc se lékaři zaměří na její psychiku. Lohanová prý trpí bipolární poruchou. Její obhájkyně Shawn Chapmanová Holleyová ale zprávy o závislosti na pervitinu popírá.

"Zpráva o tom, že bude má klientka Lindsay Lohanová léčena ze závislosti na metamfetaminu je úplně falešná. Je to výmysl. Nikdy jsem neviděla nic, co by ukazovalo, že moje klientka někdy brala metamfetamin," řekla Holleyová serveru RardarOnline.com.

V Los Angeles si čtyřiadvacetiletá Lohanová odpykávala trest za porušení pravidel podmíněného trestu. Dopustila se ho tím, že přerušila docházku na protialkoholní osvětový kurz. Od loňského prosince podle zjištění soudu vynechala sedm lekcí. Soud ji za to odsoudil do vězení. Nechal ji tam ale jen dva týdny a zbytek devadesátidenního trestu musí strávit protialkoholní léčbou.

Lohanová byla považována za jednu z nejtalentovanějších mladých hereček poté, co natočila filmy jako Mezi námi děvčaty a Bobby. Po třech pobytech v odvykacím zařízení v roce 2007 ale její filmová kariéra začala upadat. V posledních letech na sebe poutala pozornost hlavně svými skandály, potížemi se zákony kvůli řízení v opilosti nebo různými drogovými delikty.