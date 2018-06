Lindsay Lohanová se prý rozešla se Samanthou Ronsonovou. Jedna z dalších hádek prý začala v klubu Set v Miami přímo na Silvestra, kde se dámy postaraly přítomným slavícím o "zábavu". Když se pak lesbický pár přesunul do klubu Mansion, Lohanová prý vybuchla a chovala se téměř nepříčetně. Bitka mezi milenkami pak podle svědků probíhala i po cestě z klubu.



Společné obědy jsou prý minulostí

Jenže v hotelu se situace vyostřila, údajně dokonce musela zasáhnout ochranka ve chvíli, kdy se do sebe obě lesbičky pustily pěstmi.

"Řev a rány z jejich pokoje byly slyšitelné po celém hotelu. Vřítily se do haly v jedenáct dopoledne na Nový rok, kopaly se a mlátily jedna druhou. Lidé jen zírali. Šly si po krku, bylo to šílené. Lindsay se zdála být dost labilní. V jednu chvíli padla na kolena a začala brečet: ´Proč mi to děláš?´ A Samantha jen odpověděla: ´Já tě nepoznávám,´" uvedl svědek z hotelu.



Samantha Ronsonová

Mluvčí známé herečky ale popírá, že by jejich vztah skončil. "Ano, pohádaly se, neznám přesné detaily, ale odletěly společně do Los Angeles a daří se jim dobře," odmítl rozchod mluvčí Lohanové.