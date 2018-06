Lindsay Lohanová se chce vdát a získat Oscara

Ovšem ne proto, že by Lindsay byla nějaká přehnaná pečlivka a myslela již na zadní kolečka. Důvod je prostý. Sní o kariéře přední světové módní návrhářky.

"Už po léta se ve volném čase věnuji oděvnímu návrhářství," přiznává a dodává, že až najde toho pravého muže pro manželství, předá své skici proslulému módnímu diktátorovi Karlu Lagerfeldovi, aby dle nich ušil jeji svatební róbu.

"Přesvědčit ho, aby to pro mě udělal, bude hračka," tvrdí sebejistě Lindsay, která by se do svých třicetin ráda vdala.

Asi proto se takhle vymetačka večírků v poslední době snaží poopravit svou pochroumanou pověst. Ve slavné talkshow Oprah Winfreyové se svěřila, že na společenské oslavy sice chodí, ale v rozumné míře.

V pořadu také prohlásila, že než se vdá, chce vydat vlastní hudební album a získat prestižního filmového Oscara.