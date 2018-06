Lindsay Lohanová pláče. Došel kokain

Americká herečka už v léčebně závislostí s příznačným názvem Promises sedí už měsíc, přičemž většinu času prý brečí, protože nemůže trávit noci s Judem Lawem nebo Jamesem Bluntem. A pokud nespotřebovává tuny kapesníčků, píše SMS přátelům, aby jí do kliniky propašovali prášky na spaní.

Nemůže prý spát. Ani na samotce. A opravdu strašně se nudí, neboť odmítá chodit na terapie. K něčemu ale její pobyt přece jen je - má totiž dostatek času na plánování oslavy svých jedenadvacátých narozenin. Jak se nechal slyšet jeden z jejích přátel, "je to teď její priorita. A rozhodně neplánuje střízlivý večírek." Plánovat v léčebně, kterak se opít do němoty, to už chce vážně kuráž.

Pozvaným nezbývá než doufat, že nebudou v blízkosti žádné nože. Magazín News of The World totiž zveřejnil fotografie z party před čtyřmi měsíci, na které Lindsay, evidentně mimo sebe, zkoušela nožem výdrž kamarádčina krku. V bezpečí před ní nejsou ani dealeři kokainu. Její někdejší bodyguard Lee Weaver by mohl vyprávět.

"Už jsem se staral o jedny z nejdivočejších hvězd Hollywoodu, ale to nebylo nic oproti Lindsay. Ta holka vypila a vyšňupala víc, než kdokoliv, koho jsem kdy potkal," řekl doslova. Vyloženě vtipná je historka o hereččině zásobovateli.

"V dubnu mne požádala, abych ji vzal za jejím dealerem do Beverly Hills. Věděl jsem, že pokud odmítnu, půjde sama, tak jsem šel. Čekal na ni v nějakém křoví, já byl opodál. Najednou zaslechnu křik. Lindsay do něj bušila pěstmi a řvala, že ji ošidil. Dealer vytáhnul pistoli a vyhrožoval, že pokud ji neodtáhnu, že mě zastřelí. Lindsay do něj ale pořád bušila, takže jsem využil příležitosti, praštil ho pěstí, vzal ji do auta a rychle zmizel. Bylo to jak z Pulp Fiction. Ta holka je prostě nebezpečná."