Lindsay Lohanová opět koketuje s muži, sváděla DiCapria

Od rozchodu se svojí lesbickou láskou Lohanovou několikrát viděli, jak zarytě flirtuje s řadou mužů, než obrátila všechnu svoji pozornost k oscarovému herci Leonardu DiCapriovi. Lohanová se s DiCapriem potkala minulý týden ve známém hollywoodském podniku My House. "Jakmile Lindsay Lea zaregistrovala, šla po něm jako včela po medu. Čekala na svoji velkou příležitost, a jakmile zaznamenala, že sedí v tmavém rohu klubu, šla přímo za ním," popsal celou situaci pro server Thesun.co.uk svědek. "Rychle se vmísila do jeho konverzace a postarala se, aby se věnoval pouze jí," dodal svědek.

Herečka si nejdříve připravila půdu pomocí zábavného dialogu a poté vytáhla známého obdivovatele žen na parket, kde se před ním svůdně vlnila. DiCaprio v minulosti randil se světovými topmodelkami Helenou Christensenovou a Gisele Bündchenovou. V současnosti se po jeho boku objevuje další hvězda přehlídkových mol, izraelská kráska Bar Rafaeli. To však Lohanovou nezastavilo a tasila všechny zbraně, aby se herci, který má slabost pro krásné ženy, zalíbila.

"Lindsay je ostrý hráč. Neztrácela čas chytáním malých ryb. Vypadala, že se zajímá pouze o objekty s naditými peněženkami, pravděpodobně proto, že její kariéra se ocitla na šikmé ploše," tvrdí svědek a dodává, že herečce se skutečně podařilo upoutat DiCapriovu pozornost.

"Pár strávil dlouhou dobu konverzací a Lindsay evidentně získala Leův zájem," řekl svědek. Jak přibývalo alkoholu, jiskření mezi oběma herci nabývalo na intenzitě, až nakonec Lohanová odvedla DiCapria na parket, aby mu předvedla svůj taneční talent. "Byl to trochu šok, když před ním začala tancovat, ale on vypadal, že si to opravdu užívá," dodal ještě svědek události.