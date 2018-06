Lindsay Lohanová nemůže kvůli otci drogy ani cítit

Připouští, že zkusila kouřit marihuanu, ale že se jí to ani trochu nelíbilo. Nikdy prý neokusila kokain.

"Viděla jsem tátu," řekla dvacetiletá Lohanová listu London Mirror. "Viděla jsem, co to dělá s rodinami a jak to lidem obrátí život vzhůru nohama. Kdybych to neviděla na vlastní oči, možná bych dopadla jinak. Nevím. Ale byla jsem svědkem toho, jak to zamávalo s mými rodiči a rozdělilo je to."

Hereččin otec, bývalý finančník, který založil a poté prodal úspěšný podnik na výrobu těstovin, byl nedávno zatčen a uvězněn na základě celé řady obvinění včetně přepadení a řízení vozidla pod vlivem alkoholu.

"Nikdy pro mou rodinu ani pro mou kariéru nic neudělal," postěžovala si Lindsay. "Nemohu cítit úctu k někomu, kdo zacházel s mou mámou tak jako on, kdo nebyl zodpovědným otcem."

Ať už Lohanová prošla v životě čímkoliv, nezdá se, že by její ego nějak utrpělo. "Cítím, že mám velký talent, ale teprve teď se pouštím do projektů, v nichž se mohu prosadit a ukázat, co dovedu," vysvětlila. "Jsem hodně ambiciózní a hodlám si vybudovat zajímavou kariéru."

Lohanová, kterou někteří odborníci považují za jednu z nejtalentovanějších hereček současného Hollywoodu, debutovala v roce 1998 ve filmu Past na rodiče.