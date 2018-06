Lindsay Lohanová nechodí kolem horké kaše

Je to trochu jako s pornofilmy - není čas ani na hrdinství, ani na příběh. Důležité je hlavní "sdělení" a fakt, že opravář televize, který zrovna přišel ve chvíli, kdy se v bytě jeho zákaznice sprchuje kamarádka, má kromě šikovných rukou i jiné přednosti.

Takže k věci. Ve filmu I Know Who Killed Me hraje Lohanová děvče, unesené, pravděpodobně znásilněné a zle potlučené neznámým maniakem, což má háček v tom, že po úspěšném útěku a následném probuzení v nemocnici tvrdí, že je někým jiným. Bla bla bla.

Thriller napínavý jako tyrolské Lederhose (taky s vámi vyrostou, ale nemáte z toho radost) chtě nechtě kulminuje v momentě, kdy dvaadvacetiletá herečka udělá to, za co jí platí. Podívejte se ZDE .

A pokud toho nebudete mít dost, kupte si magazín ZOO, v jehož novém čísle Lindsay Lohanová celkem rajcovně pózuje. Nebo si ho nekupujte a koukněte se do fotogalerie.