Lindsay Lohanová měla autonehodu, její porsche se srazilo s náklaďákem

Lohanová bourala blízko pláže v Santa Monice v Kalifornii. Jela právě na natáčení životopisného snímku o Elizabeth Taylorové Liz & Dick.

"Jela na sever a srazila se s velkým náklaďákem," řekl seržant Richard Lewis z místní policie časopisu People. "V náklaďáku nebyl nikdo zraněn," dodal.

Lohanová měla drobná zranění a stěžovala si na bolest. Proto ji odvezli do nemocnice. "Je štěstí, že to nebylo horší. Obvykle když se malé auto srazí s nákladním, bývá to zničující," uvedl Lewis.

Lindsay Lohanová zničila předek svého porsche.

Mluvčí herečky potvrdila, že byla přijata do nemocnice, ale po několika hodinách ji propustili. "Cítí se dobře, chce se opět vrátit k práci," řekla.