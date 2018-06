Lindsay Lohanová má prý novou milenku, fotografku Indrani

"Trávíme spolu hodně času. Nikdy předtím jsem neměla vztah se ženou, ale Lindsay je prostě fascinující, úžasná a extrémně chytrá a k tomu všemu je navíc pořádně sexy," řekla deníku New York Post Indrani, jejíž plné jméno zní Julia Indrani Pal-Chaudhuriová.

Vztah Lohanové s fotografkou potvrdil i její kolega Markus Klinko. "Viděl jsem je randit, chodit ven. Indrani má na Lindsay dobrý vliv. Je to opak dívek, co vymetají večírky. Vystudovala Princeton, je umělkyně a zajímá se o dobročinnost. Není to žena, jakou byste s Lindsay čekali," řekl Klinko.

Lohanová ale romantický vztah s Indrani nepotvrdila. V rozhovoru pro deník The Sun v únoru uvedla, že jedinou ženou, která ji přitahuje, je dýdžejka Samantha Ronsonová a pokud se nevrátí k ní, další vztah by navázala s mužem. "Nikdy předtím jsem o ženách nepřemýšlela. Stalo se to jen se Samanthou. Překvapilo mě to. Pořád jsme v kontaktu, bydlíme blízko, často se vídáme," prozradila herečka.