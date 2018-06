Lindsay Lohanová je zlodějka

"Firma Louis Vuitton nám poslala několik věcí, které si měla Lindsay během focení obléct. Lindsay si ale ještě před skončením celé akce strkala oblečení do tašky. Asistentka stylistky je sice obratem tahala zpět, ale Lindsay si je zase zpátky strčila do tašky," řekl nejmenovaný zdroj americkému New York Post.

"Nakonec odešla s jedním drahým tričkem a nějakými drobnostmi. V Louis Vuitton byli dost naštvaní, protože celá kolekce měla putovat ještě do magazínů Vogue a Harper's Bazaar. Neustále jí volali, aby ukradené věci vrátila, ale nebrala jim telefon."

Problémová hollywoodská hvězda, která byla rovněž zatčena kvůli řízení v opilosti, držení kokainu a řízení s pozastaveným průkazem, bude také námětem nově připravovaného snímku pro dospělé s názvem "Lindsay Hohandová: Uhni mi sakra z cesty", který připravuje společnost SexZ Pictures. Ta již v minulosti natočila pornofilmy, vezoucí se na popularitě Britney Spearsové či Jennifer Lopezové.

Lindsay se může na pornoparodii svého osudu těšit v říjnu letošního roku. To už ale možná bude ve vězení. Podle všeho jí hrozí až šest měsíců odnětí svobody. Hlavní role se v připravovaném filmu zhostí pornohvězda Paulina James.