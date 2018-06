Lohanovou žaluje řidič, do jehož náklaďáku nabourala. Chce odškodné

Lindsay Lohanová měla velké štěstí, když z nehody na silnic v Satna Monice vyvázla téměř bez zranění. To samé tvrdil zpočátku i řidič nákladního vozu, do něhož herečka nabourala. Později mu ale zřejmě došlo, že by na nehodě s celebritou mohl vydělat, a chce se soudit kvůli zdravotní újmě.