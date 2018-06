Seznam milenců Lohanové je pravý, jsou v něm Kutcher i Timberlake

"Celý ten soupis vyšel i v deníku New York Post. A to mě docela štve. Hodně mě to štve. Nechci být součástí toho všeho, je to prostě moje soukromá věc," uvedla Lindsay Lohanová, která zároveň potvrdila, že údaje v seznamu jsou pravdivé.

"Informace se zřejmě dostaly ven při mé páté návštěvě anonymních alkoholiků v sanatoriu Betty Fordové, někdo to musel vyfotit, ale je to opravdu velmi soukromá věc a je to opravdu naprosto nevhodné," zdůraznila znovu Lohanová.

V seznamu, který vypsala loni v létě kamarádkám, se objevila jména jako Ashton Kutcher, Orlando Bloom, Benicio Del Toro, Ryan Phillippe, Aaron Voros, Petey Wright, Stavros Niarchos, Maggio Cipriani, Justin Timberlake, Heath Ledger, Zac Efron, Adam Levin, Joaquin Phoenix, Colin Farrell, Evan Peters, Wilmer Valdermara, James Franco či Garrett Hedlund.

Lohanová prý seznam sepsala loni v ledna v hotelu Beverly Hills, když chtěla pobavit přátele. Seznam obsahoval celkem 36 jmen.