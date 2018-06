VIDEO: Modelka Vojtová zpívala Gotta, bylo to prý naposled

Vnučka skladatele Vadima Petrova Linda Vojtová, která sama dřív hrála na klavír, hudební kariéru nezvažuje. Ráda si ale zazpívá doma a teď to předvedla i veřejně. Na internet dala nahrávku, kde poprvé předvedla svůj zpěv.

„Myslím, že zpěv nebude moje parketa,“ okomentovala to potom Vojtová.

Doma před zrcadlem si vyzkoušela i tancovat twist a usoudila, že je to příliš náročná kombinace.

„Já jsem se pana Mistra snažila napodobit, ale uzpívat to tou rychlostí a tancovat tyhle pohyby fakt není jednoduché. Asi to bylo to nejlepší, co jsem mohla udělat, ale Mistr Karel Gott je jednička a nepřekonatelný,“ řekla Vojtová v den, kdy Gott dostal dalšího Českého slavíka (více čtěte zde).

Domácí video s tancem a zpěvem modelky žijící v New Yorku je zřejmě jen první vlaštovkou. Vojtová by ráda pro své fanoušky připravila další zajímavé kousky. Konkrétní plán ale zatím nechce prozradit.