Na svatbě chci Krkonošské pohádky, říká modelka Linda Vojtová

Modelka dědečkovu hudbu miluje. Stejně tak její přítel, který se snažil svoji nejoblíbenější skladbu předvést. Přestože jeho výkon nebyl nejlepší, blondýnka identifikovala znělku z večerníčku Krkonošské pohádky.

„Právě tato by měla zaznít na naši svatbě,“ řekl americký producent s italskými kořeny.

Linda a Jamison jsou spolu už skoro deset let a ač jsou zasnoubení, termín svatby zatím nemají.

„Teď jsme pořád žili tímto koncertem. Myslím, že příští rok začneme konečně plánovat,“ řekla modelka s tím, že žádný recept na dlouhotrvající vztah nezná.

„Jsme normální a prostě jsme se našli. Měla jsem štěstí a myslím, že i on. Naprosto si věříme a respektujeme. Samozřejmě to někdy skřípalo, ale nakonec to vyřešíme a jdeme dál.“

S budoucím zetěm dobře vychází také Taťjana Vojtová.

„On je Newyorčan z Brooklynu. Je to ale stoprocentní Ital, sice už pátá generace v USA. Takže má všechny úžasné italské vlastnosti, třeba že Italové milují maminky. Takže jsem jako budoucí tchyně milovaná,“ prohlásila.

Vadim Petrov a Linda Vojtová

Matka s dcerou připravily pro Vadima Petrova koncert v pražském Obecním domě. Modelka byla jeho jedinou sponzorkou. V rámci koncertu bylo také pokřtěno zcela nové CD s výběrem nejoblíbenějších skladeb Vadima Petrova, které se předem nahrávalo v Praze v Rudolfinu.

„Já jsem brečela při generálce, takže teď to bylo lepší. Samozřejmě mám nervy na dranc, ale držela jsme se. Ale až půjdu spát, určitě nějaká slza bude,“ řekla po koncertě Linda Vojtová.

Vadim Petrov je žijící legendou. Jeho hudbu zná téměř každý. Je autorem více než tisícovky titulů - symfonických skladeb, sborů a cyklů písní, hudby k filmům, televizním inscenacím, rozhlasovým pořadům, divadelním představením a večerníčkům jako třeba Krkonošské pohádky, Spejbl a Hurvínek a Krteček.