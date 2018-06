Linda se nesvlékne ani za 10 miliónů

"Už jsem si plánovala, co si koupím. Hned jsem zavolala Monice, abych se jí svěřila, a ta mi dala k telefonu svého přítele, který mi se smíchem gratuloval k mému rozhodnutí. Bylo jasné, že jde o vtip. Jsem ale ráda, že jsem z toho vyšla se ctí," řekla Linda Finková.

Ihned ale dodala, že by na podobnou nabídku už nikdy nepřistoupila, ani kdyby jí nabízeli miliónů deset.

Přitom se rozhodně nemá za co stydět a na rozdíl od svého manžela, herce Richarda Genzera, bývalého tanečníka skupiny UNO, který překonal o dvacet kilogramů magickou metrákovou hranici, nemá půvabná zpěvačka sklony k tloustnutí.

"Od malička jsem byla hubená, jenom po miminku jsem trochu ztloustla. Nedržím žádné diety, nepoužívám náplasti, cvičím a nejím. Obrazně řečeno si dávám náplast na pusu," usmála se Linda Finková.

Po prázdninách do práce

Oba manželé si letos i s dcerou Viktorkou dostatečně užili prázdnin v Tunisu a teď se oba vrhají do práce. Linda hraje na Slovensku v Kleopatře, v divadle Kalich účinkuje v Krysaři. S manželem se setkávají na zkouškách muzikálu Tři mušketýři, kde zpívá Královnu.

Není to však poprvé, kdy spolu budou spolu na divadelních prknech. "Hráli jsme už oba v Draculovi a bylo to bezvadný. K žádným problémům nedocházelo. On mi radil v tancování a já jemu ve zpívání. Je to absolutně v pohodě," konstatovala Linda Finková.

Geňa chystá Kuku

Také Richard Genzer je absolutně vytížený a na dovolenou už jen vzpomíná. Spolu s Veronikou Žilkovou a Michalem Suchánkem připravují v televizi Nova rodinný zábavný soutěžní pořad se skrytou kamerou, který se bude uvádět od podzimu pod názvem Kuku, zcela odlišný od jejich populárního Tele Tele, které na televizních obrazovkách zůstává.