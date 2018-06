Linda Rybová dlouhá léta jedla pouze chleba s mlékem

Linda nesní jen tak ledacos. Některá jídla se ani neodváží ochutnávat. Co se však vaření týká, je docela odbornice. Doma má hned několik hladových krků, takže vaří pravidelně.

„Já jsem jako dítě začínala na suchém chlebu a mléku a dlouhá léta jsem nic jiného nejedla. Takže některá jídla a potraviny jsou pro mě fakt složitý. Já se překonávám, spoustu věcí ochutnám, ale je spousta věcí, které neochutnám,“ svěřila se Linda během křtu kuchařky, do které i ona přispěla svými recepty.

„Mám vždycky taková období, že něco dělám strašně dlouho. Měla jsem období, že jsem si oblíbila krůtu v hořčičné krustě. To bylo strašně zajímavé a dobré,“ sdělila Rybová. Stejně tak prý ráda jí pečenou zeleninu.

Její kolegyně Kateřina Winterová na ni prozradila, že je těžké najít něco, co by měla Linda ráda. „Skoro všechno nesnáší. Ona nesnáší česnek, ocet, cibuli. Ale v podstatě zase hrozně dobře vaří a všechno co uvaří, je dobrý,“ podivovala se Kateřina.