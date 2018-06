Linda Grayová: V manželství byl sex zklamáním, zato teď si ho užívám

„Byla jsem katolická školačka. Spát s někým před svatbou bylo nemyslitelné. Byla jsem hodná holka. Neměla jsem sex do svatební noci, kdy mi bylo jednadvacet. Sex ale byl velikým a zničujícím zklamáním,“ vzpomíná Grayová na manželství s režisérem Edem Thrasherem.

Ačkoli podle jejích slov v manželství chyběla vášeň i romantika a zažívala v něm i psychické týrání, nedokázala se rozvést kvůli dvěma dětem, které spolu měli. V manželství vydržela dvaadvacet let a teprve potom si začala sex užívat.

„Sex je pro mě zdrojem radosti a potěšení posledních třicet let. Pořád vám jde o orgasmus, ať je vám 75 nebo 25. Stále máte sexuální fantazie,“ přiznala herečka.

I ve svém věku si ráda užívá nezávazně s muži. „Zbožňuji muže a mám obrovskou chuť se bavit. Neměla jsem to tak, dokud mi nebylo šedesát. Teď se už nemusím obávat, že otěhotním. Mám kariéru, stále pracuji, jsem nadšená ze života. Jsem zvídavá a dobrodružná a miluji muže. Jsem tu, abych flirtovala. Chci si je prostě užít, ale rozhodně si je nechci brát. Proč bych to měla dělat?“ svěřila Grayová, která žádného stálého partnera nemá a tak jí to taky vyhovuje.