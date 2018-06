Sedmdesátnice Linda Grayová: Jsem sama, Džejárovi se nelíbili mí kluci

Přestože v seriálu byli na sebe jako psi, v soukromí si byli oba velmi blízcí.

„Byl to opravdový přítel, a v mém životě hrál velkou roli. Byl to v podstatě člen rodiny. Myslím si, že on a jeho manželka si mysleli, že jsem jejich dospívající dcera. Choval se ke mě jako táta, nebo spíš jako starší bratr,“ řekla Grayová.

Herečka byla jednou vdaná. S režisérem a fotografem Edem Trasherem má dvě děti. Pár se rozvedl po 21 letech v roce 1983. Po ošklivém rozvodu ji pomohl právě Hagman. Dokonce později dohlížel na její výběr partnerů.

„Žádný z nich nebyl nikdy dost dobrý. S každým se potkal a řekl: Ne, zbav se ho. Já jsem řekla: Ale Larry, tenhle se mi líbí, je milý. Larry na to: Je mi to jedno, zbav se ho,“ prozradila.

Oba se společně ještě s Patrickem Duffym, který hrál Bobbyho Ewinga, objevili v pokračování Dallasu. Během natáčení však Hagman v roce 2012 zemřel (více zde).

