V Tváři je to jak na pionýrském táboře, říká Linda Finková

Týdeník TÉMA Vychází v pátek Proč se Finková rozešla s manželem? Proč se její dcera rozhodla žít s tátou a jak to dopadlo? Více v týdeníku Téma.

Vyučujete zpěv na konzervatoři, ale dáváte také soukromé lekce u vás doma. Co je to za lidi, kteří k vám chodí?

Občas je to někdo, kdo zpívá s nějakou kapelou, dneska tu byl zrovna jeden kluk z Budějovic, který se chystá točit desku. Pak třeba připravuju děti k přijímačkám na konzervatoř, anebo prostě lidi, kteří se chtějí dál vzdělávat. Například herce, kteří zrovna zpívají v nějakém představení, nebo zpěváky, kteří potřebují s něčím poradit. A v poslední době jsou to samozřejmě soutěžící z Tváře.

Když jste dostala nabídku spolupracovat na show Tvoje tvář má známý hlas, co jste od toho čekala a jak moc se potom vaše představy lišily od reality?

Já jsem neměla vůbec žádné představy, takže jsem nebyla ani překvapená nebo zklamaná. Tedy překvapená jsem byla mile, protože tam zažíváme takovou srandu, že bych to přála každému. Je fajn, že nacvičujeme známé písničky, u kterých vím, jak mají vypadat, takže mě na tom nic nestresuje, jen soutěžící opravuju. Ale potom, když přijde první zkouška, a oni už mají třeba nalepené vousy, nebo na jeviště vyleze chlap v podpatkách, protože zpívá ženskou, pak všichni řveme smíchy. Navzájem si fandíme a pískáme, fakt je to velmi zábavný.

Jak moc se na úspěchu pořadu podepisuje konkrétní skladba soutěžících?

Myslím, že hodně. Hlavně však všichni musejí být fajn lidi, jakmile je v kolektivu jeden, co prudí, dokáže rozhodit všechny.

Což se ovšem až k divákovi nedostane...

Ale ve výsledku se to promítne, ti lidi si třeba navzájem tolik nefandí, nemluví o tom tak nadšeně. Musím říct, že jak v první, tak v druhé řadě jsou soutěžící tak úžasní, že to je jak na pionýrském táboře. Když první řada končila, říkali jsme si, jaká je to škoda, že na to budeme vzpomínat celý život. A vypadá to, že i tentokrát se vybrala sestava, se kterou je sranda. Vím, že už se v pár diskusích objevily pochybnosti, proč se vybral ten nebo ta soutěžící, ale uvidíte, až se odvysílá první vystoupení, jak všem sklapne. Každý z nich něco umí, je něčím zajímavý a něčím překvapí.