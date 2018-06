VIDEO: Finková si nechala odsát tuk z brady, chystá i další zákroky

Plastické operace Sledovat další díly na iDNES.tv

„Nechám si udělat ještě liposukci toho, co nejde zhubnout. Jako třeba právě ta brada. Můžu zhubnout cokoliv, ale tady mi pořád něco zůstane. Také třeba vnitřní strany stehen, to mi každá žena porozumí, ty prostě nezhubnete. Budete vychrtlá, ale tam to zůstane,“ řekla Finková.

Ze zákroku strach neměla. I když po operaci měla oteklou bradu, přišlo jí to jako sranda.

„Mám teď malou náplast a velikou bradu. Ale mě to nevadí, protože ta brada se vsákne a bude to v pohodě. Je to oteklý a možná to vypadá strašně. Trošku to občas štípne, ale to se dá vydržet,“ popsala krátce po zákroku.

Moderátorka je přesvědčená, že když veřejně přizná plastiku, může to mnohým ženám pomoct. „Jsem vesnické dítě, které se relativně dost stydělo. Věkem jsem přišla na to, že spousta věcí mi je ukradených. Hodně ženských mi doteď říká, že jsem jim pomohla tím, že jsem třeba řekla, že jsem měla špatný porod, že jsem přišla o dítě nebo že je nějaká operace legrace. Myslím, že to je fajn. Když se člověk stydí a neříká spoustu věcí, potom je hodně lidí překvapených, co je čeká. Takhle třeba vědí, že to nic není,“ míní.

I když spousta žen s přibývajícím věkem šílí kvůli svému vzhledu, snaží se hodně sportovat a jíst zdravě, podle Finkové to není její případ.

„Jmenuje se to labutí píseň. S věkem ženská zjistí, že je spousta věcí jinak a není všechno fajn. U mě to tak není. Sice jo, teď jsem si nechala udělat tohle, ale že bych třeba víc cvičila nebo se o hodně víc o sebe starala, to ne. Snažím se vypadat hezky. Ale čím jsem starší, tím vím, že je to všechno jinde - v hlavě. V nějakém vyzařování člověka. Když je člověk spokojený, šťastný a dělá šťastnými lidi okolo sebe, tak to funguje,“ dodala.