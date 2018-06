Geňa neplatí alimenty, ale dětem se věnuje, přiznala Linda Finková

„Nedostávám žádné pravidelné peníze. Ale dětem koupí, co potřebují. Je pravda, že bydlíme v baráku, v kterém jsme bydleli předtím. Sice na nás není napsaný. Ale myslím, že si dáváme takový klídek a pohov. Neprudíme se navzájem,“ řekla Linda Finková.

Přestože s Richardem Genzerem už moc času pohromadě netráví, nedělalo by jí to problém. „Geňa vždycky hned vypadne. Ale já mu říkám, že se může vykoupat v bazénu, dát si kafíčko, že si dáme spolu cigárko. Proč ne,“ prozradila zpěvačka.

Na exmanžela ale nedá dopustit. Když jsou děti s ním, poctivě se jim věnuje. „Matýska si bere třeba na víkend. Věnuje se mu, hrají spolu tenis, fotbal, chodí do aquaparku,“ řekla Finková.

Linda a její dcera Viktorie jsou velké kamarádky. Zpěvačka ji vzala také na depilaci nohou. „Mámě říkám úplně všechno. Svěřila jsem se jí i s první láskou. Máme dobrý, kamarádský vztah, tak proč to nevyužít?“ prohlásila Viktorie.

Přiznala, že rozvod rodičů pro ni nebyl příjemný. „Brácha byl malý a nevnímal to. Já jsem to nebrala moc dobře. Měla jsem s tátou dobrý vztah a pak se to nějak prostě... Nepříjemná byla doba, kdy táta odešel. Než jsme se začali spolu scházet,“ dodala.