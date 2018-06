Linda Finková další svatbu nevylučuje, ještě ale není rozvedená

„Ve dvaceti chce každá samečka, který je lev salónů a vtipný a veselý, ve čtyřiceti už začne přemýšlet, jestli je ten chlap pro rodinu, jestli je na ni hodný a už třeba nedá tolik na vzhled,“ vysvětluje Finková. „Tím nechci říct, že ten můj je ošklivý, ale už třeba nedám tolik na vzhled, ale na to, jestli je to kliďas, jestli je na mě hodný, jestli nepije, jestli se netoulá po hospodách, protože to bych nesnesla,“ dodává.

Její přítel je podle jejích slov normální chlap a to jí naprosto vyhovuje. „Jsem zamilovaná a šťastná,“ říká Finková. Svatbu ale zatím neplánuje a vlastně ani nemůže. „Já se do ničeho neženu. Neříkám, že ne. Nejsem ještě rozvedená, takže zatím je to zbytečné. Nikdy jsem nebyla ani pro svatby, ani proti.“

Na večírek Linda Finková dorazila bez partnera, zato s velkým dekoltem. „Bylo mi řečeno, že mi to v tom sluší, tak jsem to na sebe nechala nastřelit. Je to od Alenky Wilson. Já bych si bílé hadry na sebe skoro nikdy nevzala, protože si myslím, že bych měla mít míň kilo, ale je to strašně dobře ušité,“ pochvalovala si.

Párty až do rána to ale v jejím případě nebyla. „Já neřádila nikdy. Většinou jsem chodila z mejdanů domů střízlivá. Řídím a spěchám domů za dětmi.“