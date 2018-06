Linda Finková miluje motorky, motorkářské srazy ji ale neberou

Zpěvačka Linda Finková přistupuje k motorce spíš pragmaticky a motorkářská kultura ji moc nebere, přestože chodila s prodejcem motorek (více zde). Neřeší motorkářské srazy a podobné akce. Líbí se jí jízda s automatickou převodovkou, kterou oceňuje zejména v Praze. Její motorka nesmí být moc těžká, aby ji po "lehnutí" dokázala zase zvednout. Jízdu si užívá na velkém stroji, chopperu.

"Na motorce se dostanu kamkoli a zaparkuju kdekoli. Takže motorka je pro mě kámoš," prohlásila Finková.

Pro Evu Decastelo je motorka symbolem mužnosti. Dříve brázdila Prahu na skútru, teď z praktických důvodů přesedlala na auto, protože děti a pes se na sedlo nevejdou. Řidičák na velkou motorku má, je na ni ale moc těžká. Ke skútru se však chce vrátit. Její obdiv k motorkám trvá už dlouho a na jeho začátky má dodnes památku.

"Mám krásně vypálenou jizvičku od horkého motoru z Londýna, kde jsem jako čtrnáctiletá byla na jazykovém pobytu a tam se zakoukala na motorku, až jsem se o jinou hezky lýtkem opřela, o horký výfuk. Dodnes je to vidět," vzpomíná moderátorka.

Herecká dvojice Pavel Liška a Jan Révai už delší dobu tráví spoustu času cestováním na motorkách. Nedávno se vrátili z výpravy na Kavkaz (více zde) a už mají další plány se svými jednostopými láskami. Na příští rok plánují návštěvu Jižní Ameriky.



Linda Finková a Eva Decastelo

"Mám profesi, která mě časově omezuje, takže dlouhodobější pobyt mimo Prahu je pro mě bohužel problém. Brzo si tak budu muset začít dělat místo v kalendáři. Už teď se ale těším," řekl Révai, podle něhož by si Jižní Amerika zasloužila měsíc, klidně i dva.

Nejvíc ho přitom láká Venezuela, Bolívie nebo Chile, tedy země, kde je na co z motorky koukat. A těší se i jeho kolega. "To by byla velká pecka," řekl Liška.

Jan Révai a Pavel Liška na Kavkaze: