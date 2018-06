Mám prodejce motorek, říká po rozchodu s Genzerem zadaná Finková

"Jsem šikovná, a proto mám novou lásku. Dá se říct, že je to čerstvá záležitost, ale spíš je to o tom, že jsem párový člověk. Mám ráda chlapy a potřebuju je k životu. Od svých šestnácti jsem nebyla sama, a to hodlám dodržet," řekla na kameru iDNES.cz Linda Finková.

Manželé potvrdili rozchod v létě. A i když se ještě oficiálně nerozvedli, společnou domácnost již nevedou. Genzer už dřív přiznal, že je jeho novou láskou jistá Markéta Jiránková.

Velmi racionálně řeší celou záležitost i Finková. "Vždycky všechno řeším racionálně, jen nechci do světa nic vykřikovat. Vadí mi, když někdo naříká, jak ho někdo opustil a co mu všechno udělal. Mně je fajn, všechno funguje a bude fungovat. Něco nového začíná vždycky po něčem, co skončilo. A mělo to skončit. Myslím, že takhle je to v pořádku," doplnila Finková.

Richard Genzer a Linda Finková

"Měla jsem novináře, muzikanta, teď mám chlapa, co prodává motorky. Moc jich ale zase nebylo. Nevím kolik přesně, ale bylo jich málo. Tipovala bych, že jsem ženská, která z branže měla nejmíň chlapů," dodala k celé věci.

Linda Finková a Richard Genzer mají spolu dvě děti, čtrnáctiletou dceru Viktorku a čtyřletého syna Matyáše.