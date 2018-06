Linda Finková dostává od fanoušků v éteru perverzní návrhy

"Návrhy dostávám, ale jsou tak sprosté, že je nemůžu ani publikovat. Holky, se kterými moderuji, jsou na tom podobně. Jen si ti lidi vybírají podle typu, každá jsme jiná," řekla iDNES.cz Linda Finková, která se Sandrou Pogodovou a Veronikou Pirichovou provází Dámským klubem na Frekvenci 1.

V éteru před časem nahradily Sexy život Jitky Asterové, který se na rozhlasových vlnách udržel několik let. Za práci v rádiu je Finková vděčná.

Linda Finková s kolegyněmi z Dámského klubu Sandrou Pogodovou a Vlaďkou Pirichovou

"Pro mě je to parádní práce, hlavně i z toho důvodu, že se nemusím líčit. Upravovat se každý den, je vážně vopruz. A pak chodím v teplákách, což je taky něco, co na téhle práci obdivuju. A navíc za ty kecy dostávám peníze, to je super," směje se moderátorka, jíž vyhovují nejen kolegyně, ale i témata, která pravidelně v éteru řeší.

"S holkama jsme si sedly skvěle, i když jsme každá úplně jiná. Rozebíráme samozřejmě věci i intimního rázu, ale problémy mi to nedělá. Vždycky mluvím otevřeně o všem, samozřejmě ne do děsných detailů, ale skutečně dokážu odpovědět na každou otázku. Jen mi občas maminka řekne, že zrovna "tohle" jsem vytahovat nemusela."

Linda Finková s dětmi

Linda Finková je absolventkou Pražské státní konzervatoře Antonína Dvořáka. Kromě moderování se věnuje zpívání, hrála a zpívala například v muzikálech Dracula, Krysař či Tři mušketýři. S manželem Richardem Genzerem vychovává dvanáctiletou dceru a tříletého syna.