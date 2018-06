Finková o Genzerovi: Zase bude dobrý otec, chce to čas

"Rozvod neřešíme," řekla Finková v show Drzá Diana, kterou televize Óčko vysílá v pátek ve 21:10. Každý už má přitom nového partnera. Ukončit manželství s Genzerem bude chtít Finková až v případě, že se bude znovu vdávat nebo bude mít další dítě.

S Genzerem má čtrnáctiletou dceru Viktorku a čtyřletého syna Matyáše. V minulosti se nechala slyšet, že je jejich otec po rozchodu trochu zanedbává.

Linda Finková se synem Richard Genzer a Linda Finková

Do budoucna ale věří, že se to zlepší. "On zase bude dobrý tatínek. To chce prostě čas. My od sebe odešli a on teď má honičku sám se sebou a vůbec se vším. On svoje děti miluje, to vím," říká zpěvačka.