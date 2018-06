Spím vedle něj klidně, říká stále vdaná Finková o novém partnerovi

S Milanem jste už dva roky. Jste opravdu tak zamilovaná, jak působíte?

Asi jo. Za tu dobu, co jsme spolu, jsme se pohádali asi jenom jednou. A to já jsem ten čertík z krabičky. On je ale hodný a je kliďas, že už ho snad nechci nikdy vyměnit.

Jak jste se vůbec potkali? Zpěvačka a prodejce motorek na sebe jen tak nenarazí.

On mi napsal SMS do rádia, a bylo to tak milý a hezký, že jsem na ni odpověděla. A protože jsem už byla v podstatně volná, tak jsem si řekla, proč to nezkusit. Potkali jsme se a od té doby to jelo.

Jaký máte vztah k těm motorkám?

Moc vřelej. Motorku jsem měla několik let, teď mám skútra, jelikož mám dvě děti a nedá se moc jezdit. Ale až mi Matýsek odroste, tak si asi zase něco pořídím.

S Richardem Genzerem jste se sice rozešli, ale manželé zůstáváte. Nevadí vám toto rodinné uspořádání?

Jsme zatím spolu a vlastně ani nevím, z jakého důvodu. Asi proto, že nechceme nic moc řešit. Mezi námi nejsou žádné bitky, ani nebudeme řezat televizi napůl, tak jsme to zatím nechali být. Nikdo z nás neplánuje svatbu, tak to neřešíme a uvidíme časem.

Mrzí vás, že to s ním nevyšlo?

U nás už to nefungovalo. Mrzí mě to, je to prohra obou lidí. Samozřejmě je nejlepší, když jsou spolu lidi, kteří spolu mají i děti. Nám se to ale bohužel podělalo. Jsem ale šťastná, že teď je to zase dobrý. I moje děti milují Milana, on miluje je, nikdo se doma nehádá, nejsou žádné problémy. Takhle je to prostě nejlepší. A asi mi to potvrdí každý, kdo byl nucen nějak změnit život. Pro výchovu dětí není dobrý, aby poslouchaly nějaký křik nebo cítily jakékoliv dusno.

Linda Finková se po boku partnera Milana Večese cítí klidněji.

Dá se říct, že jste se po Milanově boku zklidnila?

Vždycky jsem byla živá. Ne ve smyslu, že bych pařila a střídala partnery, ale spíš v duchu poznávání a objevování krás. To je taky důvod, proč jsem tady v Maroku. Takže ne že bych vedle Milana ožila, ale spíš jsem se vedle něj zklidnila. Klidně spím, je mi hezky a užívám si to tak, jak to má být. Přeju to každému, protože já jsem šťastná jako blecha.

Potkáváme se na okružní jízdě v Maroku, která je z části organizovaná marockou centrálou turistického ruchu. Co vás na Maroku fascinuje nejvíc?

Tahle země mě fascinuje nejen svou historií, ale i tím, jaký je to turistický cíl. Je to tu vhodné i pro rodiny s dětmi. Tady to není tak, že by člověk přiletěl a bál se na letišti frajerů se samopaly. Je to všechno umírněnější, nebojím se, že by mě tu někdo obtěžoval. Všichni se chovají bezvadně.

Jste tu i s dcerou Viktorií, mladší Matyáš zůstal doma. Ten by tu trasu nezvládl?

Ne, na něj by toho bylo hodně. Přeci jen cestujeme každý den a hodně času trávíme ve městech a na prohlídkách. Pro zajímavost: přiletěli jsme do Agadiru, odtud se rovnou přesunuli do Marrakéše, přenocovali, vyrazili směr Casablanca a dále Fés. A to jsme teprv v půlce. Ale stojí to za to. Třeba prohlídka mešity Hassana II. v Casablance je něco, na co nikdy nezapomenu.