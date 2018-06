Linda Evangelista se vrací do světa módy

Jedna z nejúspěšnějších modelek první poloviny 90. let Linda Evangelista se v šestatřiceti letech chystá vrátit do světa módy. Ačkoliv s předváděním kreací návrhářů na módních molech přestala tato Kanaďanka italského původu již před několika lety, plánuje znovu se prosadit coby fotomodelka.Bývalá supermodelka by se měla objevit na titulní straně zářijového čísla časopisu Vogue.